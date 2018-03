NHL-Team aus Winnipeg heißt wieder Jets

Paul (dpa). Bei der Rückkehr in die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL wird das Team aus Winnipeg wieder unter seinem alten Namen «Jets» antreten. Dies wurde beim sogenannten Draft in St. Paul mitgeteilt.

Die Winnipeg Jets spielten bereits bis 1996 in der NHL, ehe das Team nach Phoenix verkauft wurde. Das Comeback zur neuen Saison wird dank des Umzuges der Atlanta Thrashers möglich.

Bei der Zuteilung der neuen NHL-Spieler angelten sich die Edmonton Oilers in der ersten Runde den erst 18-jährigen kanadischen Mittelstürmer Ryan Nugent-Hopkins als Nummer eins. An Nummer zwei wurde der Schwede Gabriel Landskog von den Columbus Blue Jackets gedraftet. Insgesamt waren vier Schweden unter den ersten zehn Spielern, die sich die Clubs holten. Jeder der 30 Vereine durfte sich in der ersten Runde einen Akteur sichern, die weiteren Runden folgten in der Nacht zum Sonntag.