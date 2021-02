NHL-Profi Sturm nach Corona-Infektion: Noch nicht wie davor

„Ich fühle mich noch nicht ganz so, wie zuvor. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Gerade das erste Spiel war schon... Da habe ich schon gemerkt, dass es nicht so ist, wie es davor war“, sagte der 25-Jährige Augsburger von den Minnesota Wild der Deutschen Presse-Agentur. „Es dauert einfach, bis man wieder im Vollbesitz der Kräfte ist. Ich bin aber relativ happy, dass ich durchgekommen bin, wie ich durchgekommen bin.“ Sturm stand Anfang Februar auf der Corona-Liste der besten Eishockey-Liga der Welt.

Im vierten Spiel seit seinem Comeback am 18. Februar traf Sturm beim 6:2 gegen die Colorado Avalanche um Nationaltorwart Philipp Grubauer zum ersten Mal in seiner Karriere doppelt. Insgesamt waren es die NHL-Tore zwei und drei nach seinem Premieren-Treffer in den Playoffs der vergangenen Saison. „Auch in den vorausgehenden Spielen war die Leistung gut – bloß, dass halt die Scheiben nicht reingegangen sind. Ich sehe das als Belohnung für die Arbeit der bisherigen Saison“, sagte Sturm und scherzte in Richtung seines Landsmannes Grubauer: „Vielleicht hat er ja Mitleid gehabt mit mir, weil es nicht geklappt hat davor.“

© dpa-infocom, dpa:210226-99-601117/2