NHL-Playoffs: Hurricanes und Avalanche in Runde zwei

Die Carolina Hurricanes und die Colorado Avalanche stehen in der zweiten Runde der NHL-Playoffs. Zwei andere Teams vergeben dagegen ihre Chance und müssen in einem sechsten Spiel antreten.

Raleigh (dpa). Die Carolina Hurricanes stehen in den NHL-Playoffs in der zweiten Runde. Gegen die New York Islanders gab das Eishockey-Team zwar gleich zweimal eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand, gewann aber dennoch 6:3 und holte damit den notwendigen vierten Sieg.

In der nächsten Runde geht es gegen die New York Rangers. Auch die Colorado Avalanche machten den Einzug in die zweite Runde perfekt. Die Mannschaft aus Denver gewann Spiel fünf gegen die Winnipeg Jets ebenfalls 6:3.

Die Toronto Maple Leafs verhinderten unterdessen das Aus und erzwangen ein sechstes Spiel gegen die Boston Bruins. Die Kanadier gewannen 2:1 nach Verlängerung, die Bruins führen nach Siegen 3:2. Ebenfalls eine weitere Partie erarbeiteten sich die Nashville Predators durch das 2:1 gegen die Vancouver Canucks. In dieser Serie führt Vancouver nun ebenfalls 3:2 nach Siegen.