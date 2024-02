NHL: Rangers gewinnen Freiluftspiel gegen Lokalrivalen

Die New York Rangers gewinnen in der Stadium Series spektakulär gegen den Lokalrivalen Islanders – und bauen dabei zwei Serien aus.

Das Spiel der New York Islanders gegen die New York Rangers fand vor 80.000 Zuschaern im MetLife Stadium statt. Foto: Seth Wenig/AP/dpa

East Rutherford (dpa) – Die New York Rangers haben das Freiluftspiel der sogenannten Stadium Series in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen den Lokalrivalen New York Islanders für sich entschieden.

Die Rangers setzten sich vor rund 80.000 Zuschauern im MetLife Stadium mit 6:5 (1:3, 2:1, 2:1, 1:0) nach Verlängerung durch. Artemi Panarin erzielte nach zehn Sekunden der Verlängerung den Siegtreffer.

Für die Rangers war es der siebte Sieg in Serie. Zudem bleiben sie in Freiluftspielen ungeschlagen und gewannen auch ihr fünftes Spiel.

Dabei sah es lange nach einem Sieg der Islanders aus, die zwischenzeitlich mit 4:1 und fünf Minuten vor Schluss noch mit 5:3 führten. Doch die Rangers gingen ins Risiko und nahmen früh Torhüter Igor Schesterkin zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. In Überzahl trafen die Rangers dann zweimal und kamen zum Ausgleich in der regulären Spielzeit.

Die Rangers sind als Führender ihrer Metropolitan-Division klar auf Playoff-Kurs, die Islanders liegen aktuell vier Punkte hinter den Wild-Card-Plätzen.

Die Colorado Avalanche gewannen gegen die Arizona Coyotes mit 4:3. Starspieler Nathan MacKinnon war auch im 26. Heimspiel der Saison an mindestens einem Treffer der Avalanche beteiligt, es ist die zweitlängste Serie dieser Art in der NHL-Geschichte.

Im dritten Spiel des Abends siegten die Los Angeles Kings bei den Pittsburgh Penguins dank zweier später Treffer von Adrian Kempe mit 2:1. Die Penguins würdigten vor dem Spiel die Club-Legende Jaromir Jagr, dessen Trikot mit der Nummer 68 unters Hallendach gezogen wurde und nicht mehr vergeben wird.