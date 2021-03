NHL: Edmonton Oilers und Colorado Avalanche holen Siege

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit einer Vorlage zum entscheidenden Treffer in der Verlängerung großen Anteil am 3:2 der Edmonton Oilers gegen die Toronto Maple Leafs gehabt.

Draisaitl spielte beim Treffer von Darnell Nurse 17 Sekunden nach dem Beginn den vorletzten Pass zum dritten Tor gegen den Tabellenführer der Kanada-Division in der NHL. „Die Punkte nehmen wir mit, aber es gibt noch Arbeit in unserem Spiel. Es sind noch 20 Spiele, wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte Trainer Dave Tippett am Montagabend (Ortszeit) nach dem neunten und letzten Duell der beiden Mannschaften in der Hauptrunde.

Auch Nationaltorwart Philipp Grubauer verbuchte mit seinem Team einen Sieg. Gegen die Anaheim Ducks holten die Colorado Avalanche ein 5:2 und waren erneut stark in der Defensive – nur 15 Schuss kamen auf Grubauers Tor.

Den Buffalo Sabres um Nationalspieler Tobias Rieder reichte dagegen eine 3:0-Führung nach dem zweiten Drittel nicht, um ihre Serie aus Niederlagen zu beenden. Die Philadelphia Flyers glichen noch aus und drehten das Spiel in der Verlängerung dann zu einem 4:3. Die Sabres sind nun 18 Spiele in Serie ohne Sieg, länger warten mussten in der National Hockey League zuletzt die Pittsburgh Penguins in der Saison 2003/2004. Rieders erste Torvorlage in dieser Saison war so ohne großen Wert.

