Edmonton

Eishockey-Nordamerika-Liga

NHL: Draisaitl knackt erneut 100-Punkte-Marke

Leon Draisaitl hat die 100-Punkte-Marke in der NHL übertroffen, deutlich früher als in der vergangenen Saison. Der deutsche Eishockey-Star fügt seiner Karriere damit den nächsten Meilenstein hinzu. Es dürfte nicht der letzte in dieser Spielzeit sein.

Lesezeit: 2 Minuten