Edmonton

Eishockey

NHL: Draisaitl glänzt bei Edmontons Kantersieg

Von dpa

i Die Spieler der Edmonton Oilers feiern den klaren Sieg gegen die Washington Capitals. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa

Leon Draisaitl hatte einen großen Anteil beim jüngsten Kantersieg der Edmonton Oilers in der NHL. Der deutsche Eishockey-Star war beim 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)-Heimerfolg gegen die Washington Capitals an vier Toren direkt beteiligt, was ihm in dieser Saison zuvor erst dreimal gelungen war.