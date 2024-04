Eishockey

NHL bestätigt Umzug der Arizona Coyotes nach Salt Lake City

i Adam Henrique (r), Center der Edmonton Oilers, und Juuso Valimaki, Verteidiger der Arizona Coyotes, kämpfen um den Puck. Foto: Ross D. Franklin/AP

Fans und Spieler wussten: Das 5:2 der Arizona Coyotes am Mittwoch war ein Abschied. Nun steht fest, wo die NHL-Mannschaft in der kommenden Saison aufs Eis geht. Offen ist noch der neue Name.