NHL: 13-Tore-Spektakel zum Playoff-Auftakt in Winnipeg

i Die Winnipeg Jets besiegten die Colorado Avalanche mit 7:6. Foto: FRED GREENSLADE/The Canadian Press/AP/dpa

In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hat es in der ersten Playoff-Runde ein 13-Tore-Spektakel gegeben. Die Winnipeg Jets schlugen die Colorado Avalanche vor heimischer Kulisse in Spiel eins der Serie mit 7:6. Für den Einzug in die nächste Runde sind vier Siege notwendig.