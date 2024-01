NFL-Team Las Vegas Raiders macht Pierce zum Cheftrainer

ARCHIV – Antonio Pierce ist der neue Cheftrainer der Las Vegas Raiders. Foto: John Locher/AP

Las Vegas (dpa). Die Las Vegas Raiders haben Antonio Pierce auch offiziell zu ihrem Cheftrainer gemacht. Der Ex-NFL-Profi hat in der laufenden Saison bereits neun Partien als Interimstrainer betreut und die Mannschaft mit dem Stuttgarter Jakob Johnson in dieser Zeit zu fünf Siegen und vier Niederlagen in der National Football League geführt.

Der 45-Jährige hatte die Raiders von Josh McDaniels übernommen, der an Halloween entlassen worden war. Bei den Spielern der Raiders ist Pierce beliebt, auch die Fans in Las Vegas haben sich hinter ihm versammelt. Johnson wurde von ihm aus dem aktiven Kader zunächst entlassen, im Laufe der Saison dann aber für den Trainingskader verpflichtet und für Spiele aktiviert.