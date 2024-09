Christian McCaffrey zählt zu den größten Stars der NFL – und hat in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Seine Achillessehne macht Probleme. Hilfe verspricht er sich in Deutschland.

American Football: Profiliga NFL, San Francisco 49ers - New York Jets, Woche 1, San Francisco 49ers Running Back Christian McCaffrey steht während der zweiten Halbzeit an der Seitenlinie. (zu dpa: «NFL-Star McCaffrey sucht Hilfe in Deutschland»)

American Football: Profiliga NFL, San Francisco 49ers - New York Jets, Woche 1, San Francisco 49ers Running Back Christian McCaffrey steht während der zweiten Halbzeit an der Seitenlinie. (zu dpa: «NFL-Star McCaffrey sucht Hilfe in Deutschland») Foto: Godofredo A. Vasquez/DPA

Anzeige

Santa Clara (dpa). Der verletzte NFL-Star Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers hofft auf Hilfe in Deutschland. Der am besten bezahlte Runningback der National Football League flog am Wochenende nach Deutschland, um sich dort von einem Spezialisten an seiner gereizten Achillessehne untersuchen und behandeln zu lassen. «Ich bin nicht sicher, welcher Doktor es ist, ich weiß nur, dass er einen Spezialisten sehen wird, der ihm mit den Problemen an der Achillessehne helfen kann. Er macht das über die kommenden Tage und ich hoffe, dass es helfen wird», sagte 49ers-Trainer Kyle Shanahan.

McCaffrey laboriert seit Beginn der Saisonvorbereitung an den Problemen und hat in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Ohne ihn haben die 49ers zwei der drei bisherigen Saisonspiele verloren. Am Sonntag gab es ein 24:27 bei den Los Angeles Rams.