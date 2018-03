NFL-Playoffs: Tennessee und Atlanta erreichen Viertelfinale

Die Tennessee Titans und Vorjahresfinalist Atlanta Falcons haben zum Auftakt der Playoffs in der nordamerikanischen Football-League NFL das Viertelfinale erreicht.

Musste sich mit Kansas City den Tennessee Titans geschlagen geben: Quarterback Alex Smith.

Foto: Ed Zurga – dpa

Die Titans gewannen im sogenannten Wildcard-Game nach einer furiosen Aufholjagd bei den Kansas City Chiefs mit 22:21. Atlanta siegte mit 26:13 bei den Los Angeles Rams.

Eigentlich waren die Tennessee Titans schon ausgeschieden. Mit 3:21 lag das Team aus Nashville vor 76 757 Zuschauern bei den Kansas City Chiefs zurück. Dann drehten die Gäste um Quarterback Marcus Mariota auf. Der 24-Jährige fing erst seinen eigenen Pass mit Hilfe eines Chiefs-Spielers und verkürzte per Touchdown auf 9:21. Danach folgten zwei weitere Touchdowns und ein Extrakick zum 22:21, gleichzeitig dem ersten Playoff-Sieg der Titans seit 14 Jahren.

„Außergewöhnlich, außergewöhnlich“, jubelte Mariota nach der sensationellen Wende. „Ich bin Teil eines großen Teams. Ich bin Teil einer Gruppe, die an sich glaubt. Ich freue mich jetzt schon darauf, nächste Woche zu spielen.“ In der Divisional Round müssen die Titans zu Titelverteidiger New England Patriots oder den Pittsburgh Steelers reisen.

Die Atlanta Falcons mit Star-Quarterback Matt Ryan setzten sich vor 74 300 Zuschauern dank Kicker Matt Bryant bei den Rams aus Los Angeles mit 26:13 durch. Bryant traf vier Fieldgoals und zwei Extrakicks. Ryan kam auf einen Touchdown-Pass. Auf der Gegenseite waren ein Touchdown von Jared Goff sowie ein Extrakick und zwei Fieldgoals von Sam Ficken zu wenig. Im Viertelfinale treten die Falcons am kommenden Samstag bei den Philadelphia Eagles an.