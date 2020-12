New York

American Football

NFL: Weitere 45 positive Corona-Tests in einer Woche

Seit Beginn der Testserien am 1. August hat es in der NFL insgesamt 470 positive Fälle gegeben – bei 173 Spielern sowie 297 Mitarbeitern der Teams. Insgesamt gab es seit dem Start mehr als 757.000 Tests, teilte die American-Football-Profiliga am Dienstag mit.