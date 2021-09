American Football

NFL plant Spiel in Deutschland 2022 oder 2023

Unterföhring (dpa) – Die NFL will ein Spiel in Deutschland austragen. „Die Frage ist nur noch wann und wo“, sagte in Video-Pressekonferenz Brett Gosper, der Europa-Chef der weltweit wichtigsten American-Football-Liga. „Der frühstmögliche Termin wäre in der Saison 2022, spätestens aber 2023.“