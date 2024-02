NFL geht nach Spanien: 2025 Hauptrundenspiel in Madrid

Die NFL geht 2025 nach Spanien und trägt eine Hauptrundenpartie im Stadion von Real Madrid aus. Das gab die National Football League in Las Vegas am Rande des Super Bowls bekannt.

ARCHIV – Die NFL trägt 2025 ein Hauptrundenspiel in Madrid aus. Foto: Jan Woitas/dpa

Las Vegas (dpa). Nach London, München und Frankfurt am Main ist die spanische Hauptstadt die vierte europäische Stadt, in der die Liga Spiele austragen wird. Welche Teams im Estadio Santiago Bernabéu antreten, steht noch nicht fest.

«Wir fühlen uns Madrid als Standort langfristig verbunden», sagte NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly, ohne konkret auf die Vertragslaufzeit mit der Stadt einzugehen.

Erstmals Hauptrundenspiel in Südamerika

Die NFL bemüht sich zunehmend um eine Internationalisierung von American Football. In der kommenden Saison gibt es erstmals ein Hauptrundenspiel in Südamerika, wenn die Philadelphia Eagles direkt am ersten Spieltag in São Paulo antreten. Das zweite beteiligte Team ist bislang nicht bekannt.

Beginnend mit der Saison 2025 will die Liga in jeder Saison bis zu acht Partien außerhalb der USA austragen. München ist in der kommenden Saison Gastgeber eines Spiels unter Beteiligung der Carolina Panthers. Im Jahr danach ist Frankfurt ein weiteres Mal an der Reihe. Darüber hinaus gibt es noch keine Vereinbarung mit der NFL.