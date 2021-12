Cleveland

American Football

NFL: 47 positive Corona-Tests – Browns unterliegen Raiders

Am ersten Tag mit dem engmaschigeren Corona-Testregime in der NFL sind 47 positive Football-Spieler entdeckt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Mehr positive Coronatests hatte es in der NFL noch an keinem Tag gegeben.