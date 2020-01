Johannesburg

New York Times: Video scheint Boeing-Beschuss zu zeigen

Ein im Internet kursierendes Video stärkt nach Einschätzung der „New York Times“ die These eines Raketenbeschusses einer ukrainischen Boeing bei Teheran. Das verifizierte Video scheine eine iranische Rakete zu zeigen, die ein Flugzeug in der Nähe von Teherans Airport trifft, schrieb das Blatt in seiner Onlineausgabe. Es verweist zudem auf andere im Internet kursierende Videos, die das Blatt verifiziert haben will. Eine unabhängige Bewertung oder gar offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Das Flugzeug war am Mittwoch im Iran mit 176 Menschen an Bord abgestürzt.