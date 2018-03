New Jersey Devils fehlt ein Sieg zum Stanley-Cup-Finale

Aus unserem Archiv

New York

Den New Jersey Devils fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Stanley Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Der dreimalige Meister kam im fünften Spiel des Halbfinal-Duells bei den New York Rangers zu einem 5:3-Erfolg und liegt in der Serie Best-of-Seven mit 3:2 vorn.