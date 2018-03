Aus unserem Archiv

Foxborough

Titelverteidiger New England Patriots und Superstar Tom Brady haben problemlos das Playoff-Halbfinale im American Football erreicht. In der Divisional Round siegte die Mannschaft von Trainer Bill Belichick gegen die Tennessee Titans eindrucksvoll mit 35:14 und hat am 21. Januar im Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars oder die Pittsburgh Steelers die Chance, erneut den Super Bowl zu erreichen. Star-Quarterback Brady warf drei Touchdown-Pässe und insgesamt 337 Yards.