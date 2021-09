Neuzugang Giroud von AC Mailand coronapositiv

Dem 34 Jahre alten Franzosen gehe es gut, er müsse aber in häusliche Quarantäne. Außerdem habe der Weltmeister von 2018 seit dem vergangenen Ligaspiel in der Serie A keinen Kontakt zum Rest der Mannschaft gehabt. Giroud war gerade erst vom englischen Club FC Chelsea zu den Rossoneri gewechselt. Zuletzt traf er beim 4:1-Heimsieg gegen Cagliari Calcio am vergangenen Wochenende zum ersten Mal für seinen neuen Club und erzielte am Ende zwei Tore, eins davon per Elfmeter.

AC Mailand um Trainer Stefano Pioli und den schwedischen Star Zlatan Ibrahimovic ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet und stand vor dem 3. Spieltag auf Platz vier. Am 12. September trifft die Mannschaft zu Hause auf Lazio Rom. Wegen der Länderspiele in dieser Woche zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar pausiert die Liga am Wochenende.

