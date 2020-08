Neustart auf der ATP-Tour: Struff schreibt sich Packliste

„Ich habe mir vor dem Abflug eine Liste geschrieben, was ich alles einpacken muss“, sagte Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff nach seinem Auftaktsieg beim Masters-Event in New York. Dabei schafften es aber nicht alle Sachen in den Koffer. „Meine Switch zum Tennis spielen auf dem Hotelzimmer habe ich leider vergessen“, sagte der 30 Jahre alte Warsteiner.

Doch auch ohne die Spiel-Konsole fühlt sich Struff in New York bislang trotz der strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln sehr gut aufgehoben. „Die Veranstalter haben einen super Job gemacht. Ich hatte es deutlich schlimmer erwartet“, sagte Struff nach seinem 6:2, 6:4 gegen den Australier Alex de Minaur. Die deutsche Nummer zwei wohnt wie fast alle Spielerinnen und Spieler im offiziellen Hotel. „Wir haben da einen kleinen Gartenbereich, wo wir rauskönnen. Das ist sehr schön“, schilderte Struff.

Nach dem aus Cincinnati nach New York verlegten Masters-Turnier finden vom 31. August an – ebenfalls in Flushing Meadows – auch die US Open statt.

