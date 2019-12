Neuschnee sorgt für Verschiebungen bei Weltcup-Abfahrten

Gröden/Val d'Isère (dpa) – Im alpinen Ski-Weltcup zeichnet sich schon früh am heutigen Tag ein durch das Wetter beeinflusster komplizierter Wettkampftag ab.

Die Damen-Abfahrt im französischen Val d'Isère mit Viktoria Rebensburg und Kira Weidle wurde wegen Neuschnees um drei Stunden verschoben und soll nun um 12.30 Uhr beginnen.

In Gröden in Südtirol wurde die Herren-Abfahrt mit Thomas Dreßen und Josef Ferstl von den Organisatoren direkt am Morgen verkürzt und beginnt nun am Super-G-Start. Grund hierfür ist ebenfalls der Neuschnee. Ob die angepeilte Startzeit um 11.45 Uhr gehalten werden kann, will die Jury um 11.15 Uhr entscheiden.