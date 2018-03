Neues Konzept beim Maifestival in Hattert: Größerer Genuss durch kleinere Felder

Kein Teaser vorhanden

Mit dem Mai kommen die Springreiter (hier Luisa Himmelreich vom RV Montabaur-Horressen auf Sportsmann) nach Hattert. Foto: Jürgen Vohl

Die geradezu springwütigen Reiter eroberten nämlich jedes Jahr in hellen Scharen den kleinen Westerwaldort Hattert. Mehr als 800 Pferde mussten jedes Mal in einer logistischen Meisterleistung über den Parcours geschleust werden. Jetzt gestalten sich die Starterfelder beider Veranstaltungen übersichtlicher, und das Programm wird abwechslungsreicher – auch für die Zuschauer. Denn die oft überbordenden Starterfelder mit mehr als 100 Teilnehmern pro Prüfung konnten den Betrachter bei qualitätvollem Sport zuweilen ermüden.

Die Aktiven rekrutieren sich aus sieben Pferdesportverbänden, vom Rheinland bis an die Saar. Das stärkste Aufgebot aus der nahen Umgebung stellt der RV Montabaur-Horressen – und der Meckenheimer Reitclub, der gerade aus dem rheinischen Landesverband zu den Rheinland-Pfälzern übergewechselt ist. Die kompakte, familienfreundliche Veranstaltung lädt ein zur Kommunikation untereinander und mit den Reitern und gibt zugleich einen Vorgeschmack auf beste Hachenburger Turnier-Tradition, die ihren Höhepunkt, heuer schon zum 21. Mal, in dem weltweit renommierten Internationalen Festival im August, dem Hachenburger Internationalen Reitfestival Dreisterne-CSI, vom 16. bis 19. August finden soll. Ein Highlight dieser Eröffnungstage ist das Länderchampionat am Dienstag, 1. Mai, in dem sich 20 Kandidaten qualifizieren können für einen Start im großen internationalen Rahmen im August.

Der Zeitplan

Samstag, 28. April

10 Uhr: Zwei-Phasen-Springen Klasse L

13.30 Uhr: Springprüfung Klasse M**

16.30 Uhr: Springprüfung Klasse S

Sonntag, 29. April

8.30 Uhr: Springprüfung Klasse M*

11.15 Uhr: Springprüfung Klasse M**

14 Uhr: Springprüfung Klasse S

15.30 Uhr: Springprüfung Klasse S** mit Stechen

Montag, 30. April

11 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse A

12.45 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L

14.45 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M

16.15 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M**

Dienstag, 1. Mai

9.30 Uhr: Zwei-Phasenspringen Klasse M**

19.45 Uhr: Springprüfung Klasse M mit Stechen

13 Uhr: Springprüfung Klasse S* mit Stechen

15.30 Uhr: Großer Preis von Rheinland-Pfalz,

Springprüfung Klasse S*** mit Stechen