Die Darsteller des Kinofilms "Bibi Blocksberg", Sophie Rois (hinten l-r), Maria Happel, Heike Makatsch, Rosalie Thomass, Shanti Celik, Lorna Ishema, sowie Gwen-Ewa Makatsch (vorne l-r), Balthazar Gyan Alexis, Carla Demmin, Nala und Philomena Amari, stehen für ein Foto nebeneinander. Die Dreharbeiten von "Bibi Blocksberg" laufen noch bis Mitte August in Wien, Krems an der Donau, München und Umgebung. Der Film soll am 25. Dezember 2025 in die deutschen Kinos kommen. (zu dpa: «Neues Abenteuer von Bibi Blocksberg Ende 2025 im Kino») Foto: Petro Domenigg/DPA