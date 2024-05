Turin

Kleinwagen rollt an

Neuer Ypsilon leitet Lancias Comeback in Deutschland ein

Von dpa/tmn

i HANDOUT - Neues Modell - altbekannter Name: Lancia hat den neuen Ypsilon vorgestellt, der ab 2025 auch in Deutschland erhältlich sein soll. Foto: Lancia/Lancia/dpa

Lancia meldet sich zurück: Nachdem die Fiat-Schwester zuletzt nur noch in Italien am Markt war, will sie mit einem neuen Modell auch bei uns durchstarten – und das soll nur der Anfang sein.