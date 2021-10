Neuer Wolfsburg-Coach Kohfeldt: Mannschaft ist intakt

„Man muss sich um diese Mannschaft keine Sorgen machen, was das Innenleben angeht“, sagte der 39-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag. Zuvor hatte er erstmals mit den Spielern des Fußball-Bundesligisten trainiert. „Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die aus meiner Sicht in sich intakt ist und die eine gewisse Orientierung braucht, wie wir das Spiel aufziehen wollen.“

Wolfsburg hatte Kohfeldt am Dienstag als Nachfolger von Mark van Bommel verpflichtet. Der VfL hat zuletzt acht Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen.

Am Samstag tritt Kohfeldt mit den Niedersachsen bei Bayer Leverkusen an. Top-Stürmer Wout Weghorst ist dann noch nicht wieder dabei. Der Niederländer war vor rund anderthalb Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Kohfeldt ist allerdings zuversichtlich, im anschließenden Champions-League-Spiel wieder auf Weghorst zurückgreifen zu können. „Es gibt bei Wout sehr gute Chancen, dass er am Dienstag gegen Salzburg zurückkehrt“, sagte er.

