Watutinki

DFB-Kapitän Manuel Neuer hat Mesut Özil und Ilkay Gündogan nach der Debatte um das Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die „totale Rückendeckung“ der Kollegen in der Fußball-Nationalmannschaft zugesichert. „Das wurde von den Medien debattiert und aufgerollt, und es wurde viel gefragt. Aber in der Mannschaft ist es aktuell kein Thema mehr, wir haben das schon längst abgeschlossen in Südtirol“, sagte Neuer in einem ARD-Interview im Teamquartier in Watutinki. Deutschland bestreitet sein erstes Spiel am Sonntag gegen Mexiko.