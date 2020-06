Neuer Touristikzug verbindet Prag mit der Adria

Prag (dpa). Das Verkehrsunternehmen Regiojet plant eine Direktverbindung zwischen der tschechischen Hauptstadt Prag und der kroatischen Hafenstadt Rijeka. Die Verhandlungen mit den ausländischen Partnern stünden kurz vor dem Abschluss, teilte Regiojet-Sprecher Ales Ondruj mit.

Der Fahrkartenverkauf könne bereits in den nächsten Tagen starten. Geplant ist, dass ab dem 30. Juni mindestens dreimal pro Woche jeweils ein Zug, in dem es auch Internet geben soll, in beiden Richtungen verkehrt. Wegen der Coronavirus-Pandemie verbringen viele Tschechen ihren Urlaub in diesem Sommer im eigenen Land. Doch auch Kroatien gilt wegen der vergleichsweise niedrigen Infiziertenzahlen als attraktives Reiseziel.

Falls die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien wie erwartet bis dahin wieder öffnet, könnte der neue Zug auch eine interessante Option für Reisende aus dem benachbarten Sachsen sein. Die tschechische Staatsbahn Ceske drahy (CD) hatte ihren beliebten Nachtreisezug „Jadran“ (Adria) zwischen Prag und Split vor einigen Jahren eingestellt. Ausschlaggebend waren die hohen Kosten.

Tschechien öffnet Grenze für deutsche Touristen ab 15. Juni

Tschechien will seine Grenze ab dem 15. Juni wieder für Touristen aus Deutschland öffnen. Das beschloss das Kabinett kürzlich in Prag, wie Gesundheitsminister Adam Vojtech bekanntgab. Der EU-Mitgliedstaat hatte Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie einen weitgehenden Einreisestopp verhängt.

Grundlage ist nun ein neues Ampel-Modell, das Länder nach Risikogruppen einteilt. Grünes Licht bekommen neben Deutschland und allen anderen Nachbarstaaten Tschechiens unter anderem auch die Schweiz und Kroatien.

Ausländer aus rot und orange gekennzeichneten Ländern müssen bei der Einreise nach Tschechien einen negativen Labortest auf das Coronavirus vorlegen. Dazu zählen unter anderem Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Schweden.

Deutsche stellen traditionell die größte Gruppe unter den ausländischen Besuchern Tschechiens. Im vorigen Jahr wurden mehr als zwei Millionen Übernachtungsgäste aus der Bundesrepublik gezählt. Beliebt ist vor allem Prag mit seinen historischen Sehenswürdigkeiten wie der Karlsbrücke.

Um den Tourismus wieder anzukurbeln, hat die Stadt an der Moldau nun ein Gutscheinmodell beschlossen: Wer mindestens zwei Nächte in einem Hotel bleibt, erhält Punkte, die unter anderem in den städtischen Museen, dem zoologischen und dem botanischen Garten eingelöst werden können.

Rijeka ist Europäische Kulturhauptstädte 2020

Die kroatische Adria-Stadt Rijeka ist in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt. 2020 steht in Rijeka daher unter dem Motto „Hafen der Vielfalt“. Geplant waren ursprünglich mehr als 300 Programme mit mehr als 600 Events. Sie gruppieren sich um die Themen Wasser, Arbeit und Migration, die den Ort seit Jahrhunderten prägen. Die Veranstaltungsreihe war am 1. Februar mit einer „Opera Industriale“, einem Multi-Media-Spektakel kroatischer Künstler, eröffnet worden. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten dann aber viele der geplanten Veranstaltungen abgesagt werden.

Mit 130.000 Einwohnern ist Rijeka die drittgrößte Stadt Kroatiens und die erste Stadt des Landes, die Europäische Kulturhauptstadt ist. Nach Vorstellung der Organisatoren soll die Stadt Impulse erhalten, um sich für das post-industrielle Zeitalter neu zu erfinden. Zugleich will sie sich als weltoffene und tolerante Metropole präsentieren.