SP-X/Bergisch Gladbach. Der Elektroautoabsatz hat im Oktober in Deutschland erneut ein Rekordniveau erreicht. Dem Center of Automotive Management (CAM) zufolge lag der Marktanteil von reinen E-Mobilen und Plug-in-Hybriden bei 17,6 Prozent, was einem Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht. An reinen Batterieautos wurden 23.158 Einheiten neu zugelassen, bei den Plug-in-Hybriden waren es 24.859 Fahrzeuge. In den ersten zehn Monaten sind damit 251.998 Pkw mit Steckdosenanschluss neu auf deutsche Straßen gerollt. Für das Gesamtjahr rechnet das CAM mit 335.000 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 12 Prozent. Ursprünglich waren die Experten von 300.000 Einheiten ausgegangen.

Holger Holzer/SP-X