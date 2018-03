Neuer Rekord: Mehr als 500 000 Studienanfänger

Geburtenstarke Abiturjahrgänge und der Wegfall der Wehrpflicht haben zu einem beispiellosen Ansturm auf die deutschen Hochschulen geführt. Es schrieben sich so viele Studienanfänger wie noch nie ein.

Ansturm auf die Universitäten: So viele Studienanfänger wie in diesem Wintersemester gab es noch nie. (Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa) Foto: DPA

Zum Wintersemester schrieben sich nach vorläufigen Berechnungen erstmals mehr als 500 000 Studienanfänger an den Hochschulen ein. Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) geht auf der Basis von Rückmeldungen der einzelnen Einrichtungen Hochschulen von einem Anstieg um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Zum Wintersemester 2010/2011 hatte es rund 445 000 Anfänger gegeben. Am Montag (17. Oktober) begann an vielen Hochschulen mit Erstsemestereinführungen wieder der Vorlesungsbetrieb.

Derzeit verlassen besonders geburtenstarke Abiturientenjahrgänge die Gymnasien. In Bayern und Niedersachsen gibt es zudem wegen der gymnasialen Schulzeitverkürzung doppelte Abiturientenjahrgänge. Die Aussetzung der Wehrpflicht bescherte den Hochschulen einen zusätzlichen Zustrom.