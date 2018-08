Neuer Prozess nach illegalem Autorennen in Berlin gestartet

Berlin

Begleitet von großem öffentlichen Interesse hat am Landgericht Berlin ein neu aufgelegter Prozess gegen zwei Raser begonnen. Sie sollen bei einem illegalen Autorennen in der Nacht zum 1. Februar 2016 auf dem Ku'damm einen Unbeteiligten totgefahren haben. Die erste Verurteilung wegen Mordes gegen die Männer hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben. Der BGH sah den bedingten Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt an. Die Anklage jetzt lautet aber auch erst einmal auf Mord.