Neuer Online-Reiseplan der Bahn – Individuell und in Echtzeit

Mehr Service für Bahnkunden: Mit einem neuen Online-Reiseplan werden Reisende über den Verlauf ihrer Fahrt in Echtzeit auf dem Laufenden gehalten. Der-Reiseplan kann zum Beispiel mit dem Smartphone abgerufen werden.

Immer auf dem Laufenden: Bahnreisende können ab sofort alle Infos zur Fahrt im Online-Reiseplan einsehen.

Foto: Gero Breloer – DPA

Wo steht der Zug gerade, welche Anschlussverbindungen gibt es am Umsteige- oder Zielbahnhof? Die typischen Fragen an den Zugbegleiter können Bahnfahrer ab sofort auch ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook stellen. Denn ein neuer Online-Reiseplan fasst alle relevanten Informationen zur Fahrt individuell und in Echtzeit zusammen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Links zum Plan finden sich auf dem Online-Ticket, in der Mail mit der Buchungsbestätigung und in der Buchungshistorie auf der Bahnwebseite. Zum Reiseplan gehören auch Bahnhofsinformationen wie ein Lageplan, Wegbeschreibungen oder Parkmöglichkeiten.