Berlin

Wenige Tage nach dem Tod des früheren Berliner Erzbischofs, Kardinal Georg Sterzinsky, wird heute sein Nachfolger bekanntgegeben. Zeitgleich soll in Berlin und Rom verkündet werden, wer der künftige Oberhirte für die rund 400 000 Katholiken in der Region sein wird. Sterzinsky war am Donnerstag im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Sterzinsky stand mehr als 20 Jahre an der Spitze des Erzbistums, zu dem neben Berlin auch Teile von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gehören.