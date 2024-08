Anzeige

München (dpa) – Der ehemalige Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert setzt bei seinem neuen Job als Coach des FC Bayern auch auf den Rat und die Hilfe eines Trainer-Urgesteins. Der 65-Jährige sagte der «Sport Bild», dass er sich bereits auf die Zusammenarbeit mit dem Münchner Basketball-Boss Marko Pesic freue und dass er hoffe, «dass ich von seinem Vater Svetislav lernen kann. Er ist häufig in München, da kann ich ihn zu meinem Mentor machen».

Svetislav Pesic (74) ist einer der schillerndsten Trainer in Deutschland und Europa: Die DBB-Auswahl führte der Serbe unter anderem 1993 zum EM-Titel, in der Bundesliga wurde er viermal mit Alba Berlin und 2014 auch mit den Bayern Meister. Als Auswahltrainer seines Heimatlandes bestritt er jüngst zwei wichtige Matches gegen Deutschland und Herbert: 2023 verlor er das WM-Finale in Manila, zuletzt gewann er bei den Olympischen Spielen von Paris mit Serbien das Spiel um Bronze gegen die Deutschen.

Freude auf Wiedersehen mit fünf Olympia-Akteuren

Basketball: WM, Serbien – Kanada, K.o.-Runde, Halbfinale: Svetislav Pesic, Trainer von Serbien, gestikuliert zu seiner Mannschaft. (zu dpa: «Neuer Bayern-Coach Herbert hofft auf Mentor Pesic») Foto: Michael Conroy/DPA

Jene Partie war die letzte von Herbert als Auswahltrainer. Er schlug nach eigenen Angaben lukrative Angebote aus, um in Deutschland zu bleiben. Das Interesse der Münchner habe ihn gefreut – es sei dabei nicht ums Geld gegangen. «Die Bayern sind einer der größten Clubs der Welt. Und sie ermöglichen mir, einige meiner Nationalspieler zu trainieren.» Aus dem Olympia-Kader spielen Andreas Obst, Nick Weiler-Babb, Niels Giffey sowie die Neuzugänge Oscar da Silva und Johannes Voigtmann bei Bayern.

Nur acht Tage nach dem Bronze-Match in Paris und einem kurzen Abstecher in die Wahlheimat Finnland legte der kanadische Trainer am Sonntag in München schon wieder los. Die Olympia-Starter fehlten zunächst beim Training.

Bereits am Samstag steht ein erstes Testspiel gegen die Bamberg Baskets unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Anfang September folgt ein Turnier in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Der Saisonstart in der Bundesliga erfolgt am 20. September gegen die Niners Chemnitz – knapp zwei Wochen später (3. Oktober) beginnt die Euroleague mit dem Heimspiel gegen Real Madrid im neuen SAP Garden.