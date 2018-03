Neue Ziele bei Dertour und Meier's Weltreisen

Dertour baut sein Angebot an Luxusreisen für die Wintersaison 2011/12 kräftig aus. Das wurde bei der Vorstellung der Winterkataloge von Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen bekannt. Außerdem hieß es: Die Preise bleiben weitgehend stabil.

In 5 statt wie bisher 2 Katalogen bietet der Veranstalter der Rewe-Bausteintouristik ausschließlich Hotels, Rundreisen und erstmals auch Kreuzfahrten der Fünf- und Sechs-Sterne-Kategorie an. Das sagte Michael Frese, Sprecher der Geschäftsführung, bei der Vorstellung der Winterkataloge von Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen am Montag (18. Juli) in Krakau.

Der Angebotsumfang von «Dertour Deluxe» habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr verdoppelt, erklärte Frese. Insgesamt werden 513 Hotels und 33 Privatreisen im Luxus-Segment angeboten. Urlauber können im Winter nun auch Luxuskreuzfahrten mit 15 Schiffen auf über 175 Routen auf allen Weltmeeren buchen.

Die Preise der drei Veranstalter blieben insgesamt weitgehend stabil, erklärte Frese. Für einige Ziele müssen Urlauber aber deutlich mehr als bislang ausgeben: Fernreisen nach Südostasien verteuern sich um vier Prozent. Ähnlich hoch fällt die Preiserhöhung für die Kanaren und Balearen aus. Die Malediven und Seychellen sowie Mauritius legen ebenfalls um vier bis fünf Prozent zu. Und auf Sri Lanka ist der Urlaub bei den drei Rewe-Veranstaltern im kommenden Winter sogar um zehn Prozent teurer.

Das krisengeschüttelte Nordafrika ist dagegen drei Prozent günstiger zu haben als in der vergangenen Saison. Die Lage in den Revolutionsländern Tunesien und Ägypten erhole sich momentan schnell, sagte Frese. «Ägypten wird wieder fast normal gebucht.» Während der Unruhen habe man viele Gäste auf andere Ziele umbuchen können.

Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen liefern für die kommende Wintersaison zusammengenommen 28 Kataloge in die Reisebüros. Das sind 3 mehr als im Vorjahr – der Zuwachs erklärt sich durch den Ausbau von «Dertour Deluxe». Insgesamt legt Dertour 21 Kataloge auf, Meier's Weltreisen 5 und ADAC Reisen 3.

Zu den Neuheiten im Winterprogramm gehört es, dass Dertour-Kunden sich erstmals eine individuelle Reise mit dem Mietwagen durch Mexiko zusammenstellen können. Zur Auswahl stehen mehr als 200 Hotels in sechs Preisstufen. Neu im Katalog für Nordafrika ist außerdem eine kulinarische Entdeckungsreise durch Marokko, auf der Urlauber unter anderem in drei Kochkursen landestypische Gerichte zubereiten. Selbstfahrer-Touren mit dem Mietwagen durch Botswana werden ebenfalls zum ersten Mal angeboten. Kulturdenkmäler und Naturparks können Urlauber in Indien nun mit einem privaten Chauffeur erkunden.

Meier's Weltreisen nimmt Malawi in Ostafrika neu in den Katalog auf. Auf einer 13-tägigen Rundreise stehen Wildbeobachtungen in verschiedenen Naturparks im Mittelpunkt. Nordamerika-Urlauber können erstmals mit einem Privatflugzeug statt mit einem Reisebus oder Mietwagen durch die USA reisen. Ebenfalls Premiere feiert eine neue Studienreise durch Indonesien, auf der Urlauber per Katamaran und Fähre mehrere Sunda-Inseln wie Lombok, Sumbawa oder Flores ansteuern.

ADAC-Reisen bietet eine neue 15-tägige Mietwagen-Rundreise durch Südafrika an. Die Route führt von Johannesburg nach Kapstadt, die Tour wird aber in beide Richtungen angeboten.