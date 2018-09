Bangkok

In Bangkok beginnt heute eine neue Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Bei dem sechstägigen Treffen in Thailand soll der diesjährige Klimagipfel vorbereitet werden – er wird im Dezember im polnischen Kattowitz stattfinden. Insgesamt werden mehr als 2000 Delegierte erwartet. Ziel der bevorstehenden Konferenzen ist es, die Beschlüsse des Klimagipfels von Paris 2015 in ein festes Regelwerk zu fassen. Damals hatte die Weltgemeinschaft vereinbart, die globale Erwärmung bei höchstens 2 Grad zu stoppen.