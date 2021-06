SP-X/Valencia. Schon auf den ersten Blick wird klar, wen die Koreaner da im Visier haben. Zwischen dem neuen Hyundai Ioniq 5 und dem VW ID.4 besteht zwar keine Verwechslungsgefahr, aber die Idee dahinter gleicht sich sehr: Ein leistungsfähiges Elektroauto, das sowohl die Fans klassischer kompakter SUV ansprechen als auch hartnäckig zweifelnde Benzin-Jünger ins Land der Batterien und Ladesäulen locken soll.

Das bemerkenswerte Blechkleid des Ioniq 5 ist kein Geheimnis mehr, die Werbetrommel wird mit bewegten Bildern längst auf allen TV-Kanälen gerührt. Die Designer wollen den Nerv der Tech-Fans treffen, kombinieren viele glatte und zuweilen schräge Flächen mit Linien und Falzen, um sich vom SUV-Einerlei abzuheben. Das Ganze erinnert ein wenig an den berühmten Tarnkappen-Bomber „Stealth“, der sich durch seine Form für Radaraugen unsichtbar macht. Auf der Straße wird er aber in irdische Tempofallen tappen, wenn das rechte Pedal zu heftig getreten wird. Auf jeden Fall sorgt er für die nötige Aufmerksamkeit, die ein neues Auto wie der Ioniq 5 für einen erfolgreichen Start nun mal braucht. Als Bühnenlicht dienen schmale LED-Leisten an Bug und Heck. So geht Modernität heute.

Sitzprobe vor dem Start. Wohnzimmer-Atmosphäre dank Einzelsessel-Bestuhlung vorn und Kuschel-Sitzbank im Fond, alles freundlich hell und mit teilweise recycelten Materialien. Zwischen den Frontsitzen gibt es eine verschiebbare Mittelkonsole. Ein weiß eingerahmter Doppel-Monitor mit ebenso hellem Hintergrund beherrscht das Armaturenbrett. Der linke ist für Technik-Details wie Tacho, Restreichweite oder auch eingeblendetes Tempolimit oder Überholverbot zuständig. Sein rechtes Pendant übernimmt z.B. Navi-Karte und Entertainment. Lobenswert bei aller Digital-Schwemme: Es gibt noch richtige Drehschalter und Druckknöpfe in einer Leiste unterhalb der Bildschirme. Klimaanlage oder auch Schnellfunktionen z.B. für die Kartendarstellung der Navigation werden hier ohne Umwege aktiviert.

Beim Druck des Startknopfs die übliche Stille eines E-Autos, die dann auf den ersten Metern vom künstlichen Schnarren der Fußgängerwarnung abgelöst wird. Unser Test-Exemplar ist das Topmodell, hat zwei E-Motoren gerecht verteilt auf Vorder- und Hinterachse, was dann zwangläufig zu einem Allradantrieb führt. Wehe, wenn die Durchzugskraft von bis zu 605 Newtonmetern ernst macht. Dank 225 kW/305 PS wird der Ioniq 5 zur sausenden Sänfte, die sich erst bei 185 km/h zur Ruhe begibt. Wobei sich das Thema Sportlichkeit mit dem Spurt-Erlebnis auch schon erledigt. Der Schwerpunkt liegt nun mal serienmäßig auf Komfort. Auf Autobahnen ein Reisemobil, auf Landstraßen eher Sightseeing-Begleiter statt Kurvenräuber. Schließlich müssen in diesem über 2,1 Tonnen um die Biegungen gewuchtet werden.

Die Bedienung will trotz aller angestrebten Schlichtheit gelernt werden. Ein Head-Up-Display spiegelt ein gefühlt riesiges Bild in die Windschutzscheibe, gibt Navi-Befehle, zeigt das aktuelle Tempolimit oder den radargesteuerten sicheren Abstand zum Vordermann. Rote Digital-Wolken warnen vor anderen seitlichen Fahrzeugen, was das Überholen sicherer macht. Als besonders hartnäckig erweist sich die automatische Spurhaltung, die ständig piept und den Ioniq 5 wieder zwischen die Linien zurücklenken will. Alles vertraute Technik, die spätestens ab der Mittelklasse zum guten Ton gehört.

Je nach Ausstattung bietet der Hyundai aber ein Paket an pfiffigen Ideen. Stets serienmäßig schon beim „kleinen“ Modell mit 58 kWh-Batterie-Heckantrieb und immerhin 125 kW/170 PS ist die Möglichkeit, mit 800-Volt-Technik zu laden (in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent Ladestand). Ebenso im Grundpreis von 41.900 Euro exklusive Prämien an Bord sind zum Beispiel der Radar-Tempomat, die Bildschirme mit Navigation oder eine verschiebbare Rückbank, die dann dank gewaltiger Beinfreiheit für Lounge-Feeling sorgt. Die weiteren Varianten bieten mit starker 72,6 Batterie auch die Wahl zwischen Heck- oder Allradantrieb. Ausstattungs-Leckerbissen kosten dann zwischen 5.000 Euro, 8.500 Euro bis hin zu 11.850 Euro Aufschlag auf den jeweiligen Grundpreis. Dann können sich zahlungskräftigere Hyundai-Eigner über weitere Extras freuen wie zum Beispiel eine Wärmepumpe für die Klimaanlage und vieles mehr.

Den Preisvogel schießt eindeutig unser gefahrenes Top-Modell mit zwei Motoren und großem Akku ab. Er hat dann fast alles serienmäßig, darunter auch eine Bose-Soundsystem, einen Einparkassistent mit Fernbedienung, das erwähnte Head-Up-Display oder auch eine 230-Volt-Steckdose in der Ladebuchse, über die zum Beispiel ein E-Bike unterwegs aufgeladen werden kann. In Summe kostet der König aller elektrischen Hyundai satte 60.800 Euro. Und es geht noch mehr: Nochmal obendrauf kommen 2.600 Euro, wenn man den Ioniq 5 auch noch mit einem Solardach (sorgt für gut 2.000 Kilometer Extrastrom pro Jahr) oder flache Liegesitze für die vorderen Insassen ausstattet. Die können dann die Ladepause an der Schnellladesäule mit einem bequemen Erholungsschlaf überbrücken.

Hyundai Ioniq 5 – technische Daten

Fünftüriges Crossover mit fünf Sitzen, Länge: 4,64 Meter, Breite 1,89 (mit Außenspiegeln 2,12 m), Höhe: 1,61 Meter, Radstand: 3,00 Meter, Kofferraumvolumen hinten: 527 – 1.587 Liter, Vorne: 57 l bzw. 24 l (bei Allradantrieb).

Leistungsstufen:

72 kWh- Batterie mit Allrad: Zwei Elektromotoren (Front und Heck), 225 kW/305 PS, Drehmoment: 605 Nm. Allradantrieb, 1-Gang-Automatik, 0-100 km/h: 5,2 s; Vmax: 185 km/h, elektrische Reichweite nach WLTP: 442 km, (innerorts: 643 km). Ladedauer: 30:45 h:min (230-V-Steckdose), 06:09 h:min. (11 kW-Wallbox). 57 min (50 kW-Ladestation auf 80 Prozent), 18 min (350-kW-Ladestation auf 80 Prozent). Ladeleistung 11 kW (AC), 220 kW (DC). Stromverbrauch nach WLTP: 17,7 kWh/100 km; CO2-Ausstoß: 0 g/km, Effizienzklasse A+

Preis: ab 48.900 Euro

58 kWh-Batterie mit Allrad: Zwei Elektromotoren (Front und Heck), 173 kW/235 PS, Drehmoment: 605 Nm. Allradantrieb, 1-Gang-Automatik, 0-100 km/h: 6,1 s; Vmax: 185 km/h, elektrische Reichweite nach WLTP: 360 km, (innerorts: 539 km). Ladedauer: 24:40 h:min (230-V-Steckdose), 04:59 h:min (11 kW-Wallbox). 44 min (50 kW-Ladestation auf 80 Prozent), 18 min (350-kW-Ladestation auf 80 Prozent). Ladeleistung 11 kW (AC), 180 kW (DC). Stromverbrauch nach WLTP: 18,1 kWh/100 km; CO2-Ausstoß: 0 g/km, Effizienzklasse A+

Preis: ab 45.700 Euro

58 kWh Batterie mit Heckantrieb: Elektromotor im Heck, 125 kW/170 PS. Drehmoment: 350 Nm., 1-Gang-Automatik, 0-100 km/h: 8,5 s; Vmax: 185 km/h, elektrische Reichweite nach WLTP: 384 km, (innerorts: 587 km). Ladedauer und Ladeleistung wie 173 kW-Allradmodell. Stromverbrauch nach WLTP: 16,7 kWh/100 km. CO2-Ausstoß: 0 g/km, Effizienzklasse A+

Preis: ab 41.900 Euro

72,6 kWh-Batterie mit Heckantrieb. Elektromotor im Heck, 160 kW/217 PS, Drehmoment: 350 Nm, 1-Gang-Automatik, 0-100 km/h: 7,4 s; Vmax: 185 km/h, elektrische Reichweite nach WLTP: 481 km, (innerorts: 686 km). Ladedauer und Ladeleistung wie 225 kW-Allrad. Stromverbrauch nach WLTP: 16,8 kWh/100 km; CO2-Ausstoß: 0 g/km, Effizienzklasse A+

Preis: ab 45.100 Euro

Kurzcharakteristik:

Warum: Klingt wie ein Elektroauto aus dem Bilderbuch

Warum nicht: Ein stolzer Preis, auch wenn die Innovationprämie von 9.570 Euro abgezogen werden können

Was sonst: Natürlich der VW ID.4 oder ID.4 GTX, aber auch Audi Q4-etron oder Mercedes EQA

Peter Maahn/SP-X