Neue Rosen pflanzen: Boden auflockern und Kompost verteilen

Berlin (dpa/tmn). Bevor Sie neue Rosen pflanzen, müssen Sie den Boden am künftigen Standort auflockern – etwa zwei Spaten tief. Dazu rät der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde.

Am besten den Boden dann mit Humus verbessern. Dafür eignet sich organisches Material wie verrotteter Stalldung oder Grobkompost. Beim Kompost aber darauf achten, dass dieser nicht in zu tiefe Bodenschichten gelangt. Sonst würde dieser wegen Sauerstoffmangel faulen. Also nur in die oberen Schichten einarbeiten.

In milden Lagen können Sie die Rosen bereits im März pflanzen, ansonsten sollten Sie besser bis April warten.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-792693/2