Neue Rennrodel-Saison startet in Yanqing

Der Weltcupstart ist laut einer Mitteilung des Internationalen Rennrodelverbandes Fil für den 20. November vorgesehen. Danach sind zwei Rennen im kanadischen Whistler (27./28. November) und eine Woche später in den USA (Park City oder Lake Placid) angesetzt.

Nur drei Weltcups finden in Deutschland statt. Altenberg ist am 11./12. Dezember Gastgeber. Am Königssee (1./2. Januar 2022) und in Oberhof (15./16. Januar 2022) finden die weiteren Rennen statt. In Winterberg wird in der nächsten Saison kein Weltcup ausgetragen. Am 4. Februar beginnen die die Olympischen Winterspiele in Peking.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-842920/2