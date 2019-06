Düsseldorf

Düsseldorf (dpa). Ubisoft hat eine neue Turnierreihe für „Tom Clancy's Rainbow Six Siege“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz angekündigt. In jedem Land gibt es einzelne Turniere, deren Sieger dann in einem „Clash of Nations“-Wettkampf Anfang 2020 aufeinandertreffen.