Düsseldorf

Start Mitte Mai

Neue Liga in Rainbow Six Siege für deutschsprachige Region

In Rainbow Six Siege wird es bald eine neue Liga für die deutschsprachige Region geben. Wie Entwickler Ubisoft ankündigte, sollen in der GSA League 2020 ab Mitte Mai die besten Mannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen.