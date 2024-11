Christiane Tietz, neugewählte Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), steht im Dominikanerkloster. Die Synode der Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat eine neue Kirchenpräsidentin gewählt, die Amtszeit beträgt acht Jahre. (zu dpa: «Neue Kirchenpräsidentin: Mehr Maß in Migrationsdebatte») Foto: Andreas Arnold/DPA