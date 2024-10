Neue Geometrie dank neuer Bosch-Technik – E-MTB Conway Yron

Conway bietet sein vollgefedertes E-Mountainbike Yron mit neuer Bosch-Technik an

Conway bietet sein vollgefedertes E-Mountainbike Yron mit neuer Bosch-Technik an Foto: Conway

SP-X/Hoya. Die Neuauflage des bei E-MTBs beliebten Bosch-Antriebs Performance Line CX nimmt die Fahrradmarke Conway zum Anlass, sein vollgefedertes Yron in den neuen Varianten LT und ST aufzulegen. Der neue Motor erlaubt in Kombination mit dem neuen Intube-Akku mit 800 Wh eine modifizierte Geometrie, die künftig in zwei Varianten mit unterschiedlich langen Federwegen angeboten wird. Bei der Version LT sind es 17 bzw. 16 Zentimeter, während das Yron ST (Short Travel) auf jeweils 15 Zentimeter kommt. Die Geometrie setzt auf einen flacheren Lenk- und einem steileren Sitzwinkel sowie auf 29-Zoll-Räder.

Beim Rahmenmaterial können Kunden zwischen Alu und Carbon wählen. Das Einstiegsmodell ST mit Alu-Rahmen startet bei rund 4.500 Euro. Die ST-Top-Version mit Carbon liegt bei rund 8.000 Euro. Das LT wird nur mit Carbon-Rahmen zu Preisen von 6.500 bis 8.500 Euro angeboten.

Der neue Motor erlaubt in Kombination mit dem neuen Intube-Akku mit 800 Wh eine modifizierte Geometrie Foto: Conway

