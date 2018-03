Neue Flugverbindungen in 2012

Kelsterbach (dpa/tmn) – 2012 starten viele Fluggesellschaften wieder neue Verbindungen in alle Welt. Nonstop geht es mit Condor in die Metropolregion Washington oder mit Air Berlin nach Los Angeles. Groß im Kommen sind Flüge gen Osteuropa.

Rund um den Globus starten im kommenden Jahr viele neue Flugverbindungen. (Bild: Martin Gerten/dpa) Foto: DPA

Condor fliegt Metropolregion Washington an

Condor fliegt ab Sommer 2012 erstmals den Baltimore-Washington International Airport von Frankfurt am Main aus an. Nach Angaben des Unternehmens in Kelsterbach handelt es sich dabei um die erste Nonstop-Verbindung von Mitteleuropa in die US-Metropolregion. Außerdem baut die Airline ihr Flugangebot in Richtung Balkan, Griechenland und Türkei mit acht neuen Zielen aus.

Ab Sommer 2012 fliegt Condor von Frankfurt aus jeweils einmal pro Woche nach Rijeka (Kroatien), Dubrovnik (Kroatien), Tivat (Montenegro), Constanza (Rumänien) und Bodrum (Türkei) sowie nach Mykonos, Karpathos am Dodekanes und Preveza (Griechenland). Auch von Berlin aus gibt es dann einmal in der Woche Flüge nach Tivat und Constanza sowie einmal wöchentlich von Düsseldorf aus nach Constanza.

Swiss fliegt künftig nach Peking

Die Fluggesellschaft Swiss fliegt künftig nach Peking. Ab dem 11. Februar 2012 wird die chinesische Hauptstadt einmal täglich via Zürich angesteuert, wie die Airline mitteilt. Nach Hongkong und Shanghai ist Peking das dritte Ziel der Swiss in China. Außerdem wird die Verbindung von Zürich nach London Heathrow ab dem 30. Oktober siebenmal täglich angeboten, einmal mehr als bislang. Dagegen wird Sofia künftig aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr angeflogen.

Air Berlin fliegt künftig nonstop nach Los Angeles

Air Berlin fliegt künftig nonstop nach Los Angeles. Ab dem 11. Mai 2012 wird die Verbindung ab Berlin dreimal wöchentlich angeboten, wie die Airline mitteilt. Bereits ab dem 1. Mai 2012 wird die Strecke Berlin-New York täglich bedient statt wie bisher an vier Tagen pro Woche. Ebenfalls ab dem 1. Mai im kommenden Jahr fliegt eine Air-Berlin-Maschine wieder Danzig in Polen von der deutschen Hauptstadt aus an, und zwar bis zu zweimal täglich. Die Zahl der Verbindungen nach Krakau wird dann von vier auf zwölf Flüge pro Woche erhöht.

Germanwings fliegt nach Andalusien

Germanwings hat ein neues Ziel in Spanien: Vom 25. März an steht das andalusische Jerez de la Frontera an der Costa de la Luz im Flugplan. Die Maschinen dorthin starten ab dem Flughafen Köln/Bonn sonntags jeweils um 7.40 Uhr. Der Flug mit einem Airbus 319 dauert rund drei Stunden, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Die Flüge zurück nach Deutschland sind für 11.15 Uhr vorgesehen. Der Flughafen von Jerez de la Frontera liegt knapp eine halbe Stunde mit dem Auto vom Stadtzentrum entfernt. Buchungen für die neue Verbindung sind ab sofort möglich.