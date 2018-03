Aus unserem Archiv

Hannover

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg ist am Wochenende erstmals eine gemeinsame evangelische Kirchenzeitung erschienen. Die neue «Evangelische Zeitung» geht aus der gleichnamigen Wochenzeitung in Hannover und der bisher in Hamburg und Kiel erschienenen «Die Elbische» hervor. Wie Chefredakteur Michael Eberstein sagte, hat die Zeitung eine Auflage von rund 30 000 Exemplaren. Die beteiligten Landeskirchen bündeln für den Neustart der Kirchenzeitung Personal und Kompetenz.