Phoenix (dpa). Basketball-Talent David Krämer steht vor dem Sprung in die nordamerikanische Profiliga NBA. Der 22-Jährige unterschrieb bei den Phoenix Suns einen Einjahresvertrag und wird in den nächsten Wochen ins Vorbereitungscamp der Phoenix Suns fliegen. „Dort wird sich entscheiden, ob ich sofort in die NBA gehe. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die neue Erfahrung“, sagte Krämer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.