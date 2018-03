Neue Abwehrpärchen brauchen Stabilität

Kein Teaser vorhanden

Hohe Trainingsbeteiligung und keine nennenswerten Verletzungen: Der TV Nieder-Olm um Routinier Tino Stumps darf bisher mit der Vorbereitung auf die Oberligasaison 2012/13 zufrieden sein.

Foto:Bernd Eßling

Aktuell befindet sich der seit nunmehr einem Dutzend Jahren führende rheinhessische Handballverein schon in der zweiten Saisonphase. Wieder aufgenommen hatte der TV Nieder-Olm das Training diesmal schon wieder Mitte Juni – nur knapp einen Monat nach Ende der alten Saison. Athletik- und Grundlagentraining standen in den ersten fünf Wochen im Vordergrund der Vorbereitung. "Das ist die wichtige Basisarbeit", sagt Udo Henß. "Aber da in der Oberliga ja in der eigenen Halle wieder die harzlose Zeit auf uns zukommt, haben wir am Ende dieser ersten Phase auch ein paar Trainingsspielchen eingebaut, um uns wieder daran zu gewöhnen."

"Die haben uns aufgefressen"

Die waren teilweise wenig erquicklich, was die Ergebnisse anbetrifft. Henß: "Da haben wir unter anderem gegen die SG Nieder-Roden gespielt, die ja in die Dritte Liga zurückgekehrt ist und zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Vorbereitung schon viel weiter war", sagte Henß. "Die Nieder-Rodener haben uns förmlich aufgefressen."

Da traf es sich nach einer zehntägigen Pause gut, dass der zweite, sechswöchige Teil der Vorbereitung mit intensivem Abwehrtraining begann. "Da sich bei uns in der Defensive ja einige neue Pärchen gebildet haben, mussten die sich erst einmal stabilisieren. In den ersten Tests hatten da einige noch ziemlich alt ausgesehen." Die nächsten Tests liefen schon wieder besser. Den Landesligist TV Idstein haben die Nieder-Olmer hoch besiegt, gegen Eintracht Wiesbaden, Aufsteiger in die Hessenliga, gab es zwar eine Niederlage mit fünf Toren, doch da beendeten die Nieder-Olmer die Partie aufgrund gleich mehrerer kleinerer Verletzungen mit nur sieben Mann.

Am Wochenende folgt das eigene Turnier (siehe unten stehenden Artikel), eine Woche später geht's aufs Jubiläumsturnier zum Nachbarn und Ligakonkurrenten SG Saulheim anlässlich dessen 25-jährigem Bestehens. Bis dahin läuft dann schon der Mittelteil des zweiten Abschnittes der Vorbereitung: taktische Varianten, technische Details. Die letzten beiden Wochen vor dem Saisonstart am Samstag, 8. September gegen TuS Dansenberg (19.30 Uhr) werden der Spielentwicklung und Spielformen gewidmet. Ende August stehen noch zwei Auswärtsspiele bei den hessischen Oberligisten SG Bruchköbel (25.) und TSG Münster (26.) an. Abschließend ist die SG Wallau (Oberliga Hessen) zum letzten Vorbereitungsspiel am Sonntag, 2. September um 17 Uhr zu Gast in der Wilhelm-Holzamer-Halle. Armin Franz





9. Jupp-Schütz-Gedächtnisturnier beim TV Nieder-Olm

Zum 9. Mal veranstaltet der TV Nieder-Olm am Sonntag in Gedenken an seinen ehemaligen Turner, Abteilungsleiter und Förderer des TV, Jupp Schütz, das nach ihm benannte Turnier. Neben dem Sieger des vergangenen Jahres, der VTZ Saarpfalz (Oberliga RPS) aus Zweibrücken, einem langen Weggefährten aus Regionalligazeiten, wird der hessische Oberligist TuS Dotzheim vertreten sein. Josef Embs, ehemaliger Spielertrainer des TV Nieder-Olm, hat das Sagen auf der Dotzheimer Bank. Der Ex-Nieder-Olmer Kai Reisinger spielt in Dotzheim, und Manager Heinz-Dieter Großkurth hat ein freundschaftliches Verhältnis zu den Rheinhessen aus der Zeit, als sein Sohn Tim noch das Tor des TV Nieder-Olm hütete. Mit der TSG Groß-Bieberau ist auch ein Drittligist und ehemaliger Sieger des Turniers zu Gast. Viele Jahre verbrachten die Odenwälder und die Rheinhessen gemeinsam in der Regionalliga. Manager Georg Geydoul und Spielertrainer Flo Bauer sind in Nieder-Olm seit über 15 Jahren bekannt. Und mit Mathias Konrad trägt ein bekanntes Gesicht aus seiner Nieder-Olmer Zeit das Trikot der TSG Groß-Bieberau.

Es wird im Rhythmus jeder gegen jeden 2 x 20 Minuten gespielt. Das hochkarätige Turnier nutzt der Handballverband Rheinhessen für die Weiterbildung seiner Schiedsrichter. Betreut vom ehemaligen Bundesligaschiedsrichter Martin Franz, werden die besten Gespanne des Verbandes die Spiele leiten. Da die Sporthalle der Wilhelm-Holzamer-Schule von Freitag bis Montag gesperrt wurde, muss in die Heinz-Kerz-Halle ausgewichen werden. af





Der komplette Spielplan: TV Nieder-Olm – TuS Dotzheim (10 Uhr), VTZ Saarpfalz – TSG Groß-Bieberau (11.10 Uhr), TV Nieder-Olm – TSG Groß-Bieberau (12.35 Uhr), 13:45 TuS Dotzheim – VTZ Saarpfalz (13.45 Uhr), TSG Groß-Bieberau – TuS Dotzheim (15.10 Uhr), VTZ Saarpfalz – TV Nieder-Olm (16.20 Uhr). Der Eintritt ist frei.