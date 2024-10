Netz fehlt Gladbach länger – auch Elvedi verletzt

Borussia Mönchengladbach tritt gegen Heidenheim ohne zwei Stamm-Verteidiger an. Nach dem Spiel gibt der Sportchef ein Update.

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Wochen auf Linksverteidiger Luca Netz verzichten. «Luca Netz wird länger ausfallen. Er hat eine Verletzung am Fuß», sagte Sportchef Roland Virkus nach dem 3:2-Sieg der Borussia in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim. Beim wichtigen Erfolg fehlte zudem Stamm-Innenverteidiger Nico Elvedi.

«Bei Nico Elvedi ist es so, dass er am Ansatz der Sehne im hinteren Oberschenkel Probleme hat», sagte Virkus und ergänzte: «Keine strukturelle Verletzung. Wie lange das dauert, kann man nicht sagen. Da muss man abwarten. Er bekommt jetzt jeden Tag Behandlung, da reagiert jeder anders. Da muss man schauen.»