NBA-Turnier: Pelicans und Pacers im Halbfinale dabei

Zum ersten Mal ermittelt die NBA in einem Turnier-Modus schon im Dezember einen Titelgewinner. Als erste Teams im Halbfinale: Die Indiana Pacers und die New Orleans Pelicans.

Tyrese Haliburton (l) und Buddy Hield von den Indiana Pacers feiern den Sieg. Foto: Darron Cummings/AP

Indianapolis (dpa) – Die Indiana Pacers und die New Orleans Pelicans haben sich als erste Mannschaften für das Halbfinale des neuen NBA-Turniers qualifiziert.

Die Pacers gewannen 122:112 gegen die favorisierten Boston Celtics, in Sacramento setzen sich die Gäste aus New Orleans mit 127:117 gegen die Kings durch. Während es im Duell zwischen den Celtics und Pacers viele Führungswechsel gab, gaben die Kings ihren Vorteil nach der ersten Führung im zweiten Viertel nicht mehr aus der Hand.

Bei den Celtics war Jayson Tatum mit 32 Punkten der beste Werfer, die siegreichen Pacers konnten sich erneut auf Tyrese Haliburton verlassen, der neben 26 Punkten zudem auf 13 Vorlagen und 10 Rebounds kam. Sacramento bekam 30 Punkte von De'Aaron Fox, Brandon Ingram war mit 30 Zählern der beste Werfer für die Pelicans.

Die beiden anderen Halbfinalisten ermitteln am Dienstag die Los Angeles Lakers und die Phoenix Suns sowie die New York Knicks um den Deutschen Isaiah Hartenstein und die Milwaukee Bucks.

Am Donnerstag treffen die Sieger in Las Vegas aufeinander, auch das Endspiel am Samstag findet in der Glücksspielmetropole statt. Neben einer Trophäe geht es für die Basketball-Profis in dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb auch um ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar (rund 461.000 Euro) pro Kopf. Die NBA will mit dem Turnier der frühen Saisonphase größere Bedeutung geben.