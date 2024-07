Jalen Brunson (11), Guard der New York Knicks, zieht in der ersten Hälfte von Spiel 3 der zweiten Runde der NBA-Basketball-Playoff-Serie an Aaron Nesmith (23) von den Indiana Pacers vorbei. Brunson verlängert bei den Knicks. (zu dpa: «NBA-Star Brunson verzichtet auf über 100 Millionen Dollar»)

Berlin (dpa). NBA-Star Jalen Brunson hat seinen Vertrag bei den New York Knicks vorzeitig verlängert und verzichtet dabei freiwillig auf gut 113 Millionen Dollar (103 Millionen Euro). Der 27 Jahre alte Point Guard einigte sich mit der Franchise aus der Millionenmetropole auf einen Vierjahreskontrakt ab der Saison 2025/2026, laut Medienberichten im Wert von rund 156,5 Millionen Dollar (143 Mio. Euro). Hätte Brunson erst ein Jahr später verlängert, wären es 269,1 Millionen Dollar (246 Mio. Euro) für fünf Jahre gewesen.

Brunson macht es damit wie einst Deutschlands Basketball-Star Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks oder wie die Football-Superstars Tom Brady und Patrick Mahomes. Sie verzichteten auf eigene höher dotierte Verträge, damit ein besseres Team zusammengestellt werden kann. Auch Brunson macht durch seinen Gehaltsverzicht Millionen frei für neue Spieler.

«Seit Jalen vor zwei Jahren zu uns kam, ist er stets mit gutem Beispiel vorangegangen und zeigt weiterhin die Bereitschaft, für diese Organisation, seine Teamkollegen und jeden in der Knicks-Familie Opfer zu bringen», sagte Knicks-Präsident Leon Rose.

Brunson ist der Publikumsliebling in New York und will unbedingt für die Knicks den ersten NBA-Titel seit 1973 holen. In der abgelaufenen Saison war für sie im Viertelfinale gegen die Indiana Pacers Schluss. In der Offseason verstärkt sich das Team nun massiv.